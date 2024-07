La vie d’artistes en Afrique est souvent compliquée. Nombreux sont les artistes africains qui vivent au-dessus de leurs moyens. Josey qui est passée par cette situation a attiré l’attention de ses collègues à travers un message.

Josey tire la sonnette d’alarme sur les artistes qui vivent au-dessus de leurs moyens

La folie des grandeurs est le péché mignon de nombreux artistes africains. Lorsqu’ils sont au début de leur carrière musicale, ces chanteurs se considèrent déjà comme des grosses stars. Ils veulent rouler carrosse et vivent dans des maisons coûteuses. En clair, nos célébrités sous nos tropiques veulent vivent au-dessus de leur moyen. Parfois, ils s’endettent même et cette situation est souvent préjudiciable pour eux.

La chanteuse ivoirienne, Josey en sait quelque chose puisqu’elle-même a eu un train de vie au début de sa carrière musicale. Même si elle n’est pas véritablement nantie, a tiré la sonnette d’alarme pour attirer l’attention de ses autres collègues qui débutent dans l’univers de la musique en Côte d’Ivoire. ‘’On dit que plusieurs artistes vivent au-dessus de leurs moyens ? Mais ils n’ont pas le choix parce que la vie d’artiste demande à ce qu’on se fasse remarquer. En tant qu’artiste, lorsque tu apparais à la télé ou en public, il faut que tu fasses rêver. Donc, parfois, nous sommes obligés de vivre au-dessus de nos moyens pour que vous voyiez que nous avons choisi d’être artistes, nous respirons l’art, nous ne respirons pas la pitié’’, déclare-t-elle.

D’ailleurs, la compagne de Serey Dié précise : ‘’Cela peut être dangereux parce que la musique est un métier très, très aléatoire. Il y a des moments où ça marche et des moments où ça ne marche pas. Personne n’y échappe et moi, ça a failli m’arriver, mais je me suis ressaisie’’.