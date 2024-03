Pour la trêve internationale de mars, la Côte d’Ivoire est privée de trois de ses cadres. C’est ce qu’a indiqué la Fédération ivoirienne de football (FIF) ce lundi 18 mars 2024.

Journée FIFA : les Eléphants privés de trois cadres

Les Éléphants de Côte d’Ivoire vont affronter le Bénin et l’Uruguay lors de la journée FIFA du mois de mars. Pour ces deux rencontres amicales, trois joueurs cadres figurant dans la liste d’Emersé Faé ont déclaré forfait.

Il s’agit des milieux de terrain Seko Fofana et Ibrahim Sangaré et du défenseur Evan Ndicka. Les trois joueurs sont indisponibles pour causes de blessures. Pour les remplacer, Emerse Faé a convoqué Kader Keita, Zouzoua Pacome et Emmanuel Agbadou. Ces trois joueurs vont rejoindre le groupe à Amiens en France pour ces matchs amicaux.

Il s’agit du premier regroupement des Éléphants après le sacre de la Coupe d’Afrique des Nations, CAN 2023 à domicile en février dernier.