Plus d’un an après avoir annoncé sa retraite professionnelle, Emmanuel Adébayor va organiser une véritable fête à Lomé. La capitale togolaise va vibrer au rythme du football en octobre prochain, a annoncé l’ancien joueur du Real Madrid.

Adébayor prépare un jubilé mémorable à Lomé pour clore sa carrière internationale

L’emblématique Emmanuel Adebayor Sheyi, ancien capitaine des Éperviers du Togo, prépare son jubilé pour célébrer la fin de sa carrière professionnelle. Les festivités sont prévues pour les 25, 26 et 27 octobre 2024 au stade de Kégué à Lomé. Une fête qui promet d’être l’un des plus grands rassemblements de stars du football jamais organisé sur le sol togolais.

C’est Emmanuel Adebayor Sheyi qui annonçait lui-même l’événement. A travers une courte vidéo sur ses réseaux sociaux, Adebayor a annoncé la nouvelle en exprimant sa reconnaissance pour sa carrière exceptionnelle. « J’arrive vraiment à la fin de ma carrière et pour la célébrer, j’organise un jubilé à Lomé au stade de Kégué, avec plusieurs légendes du sport roi de l’Afrique et du monde. », a-t-il annoncé. À l’occasion, les amoureux de football auront la chance de voir évoluer sur la pelouse de Kégué des figures mythiques du sport telles que Samuel Eto’o, Didier Drogba, Thierry Henry, Ronaldinho, Asamoah Gyan, Abedi Pelé, Khalilou Fadiga, et bien d’autres grands noms du football mondial.

Âgé aujourd’hui de 40 ans, Emmanuel Adebayor Sheyi a évolué sous les clubs prestigieux comme le Real Madrid, Arsenal, et Manchester City, Adebayor tire sa révérence. Cependant, il ne tourne pas le dos au football, son premier amour. Depuis plusieurs mois maintenant, Emmanuel Adebayor Sheyi partage son expertise en tant que consultant pour la chaîne panafricaine New World TV, apportant son éclairage technique et stratégique sur le jeu. « J’ai fait une belle carrière et aujourd’hui, je prends du plaisir à parler de football sur le plan technique surtout. », a confié l’ancien capitaine des Éperviers lors d’une rencontre à Lomé.

Toujours dans son message sur les réseaux sociaux, Emmanuel Adebayor Sheyi invite tous les passionnés du ballon rond à la fête prévue en octobre.