Le défenseur d’origine béninoise de l’Équipe de France, Jules Koundé, a encore frappé. En se rendant à Clairefontaine dans le cadre de la trêve internationale avec les Bleus, le joueur du FC Barcelone a débarqué en jupe. Un choix vestimentaire qui fait réagir sur la toile depuis ce lundi soir.

Le style vestimentaire de Jules Koundé divise les internautes

Tous, on reconnait Jules Koundé comme le joueur de notre époque qui aime beaucoup plus la mode. C’est sa deuxième passion après le football. Le célèbre défenseur du FC Barcelone, sait même comment attirer l’attention grâce à ses différentes tenues vestimentaires. Au mois de mai dernier, il n’a pas manqué de faire parler de lui en arborant un style un peu plus original à son arrivée à Clairefontaine. Veste en cuir, pantalon patte d’éléphant très seventies, une cravate orange et des santiags à talons.

Mais, il faut aussi le notifier. Jules Koundé est loin de faire l’unanimité à chacune de ses sorties. Le célèbre défenseur de l’équipe de France a encore fait sensation ce lundi 2 septembre 2024 en arrivant dans une tenue provocante à Clairefontaine. Vêtu d’un débardeur aux contours marron avec des motifs noirs, bleus et blancs, ainsi qu’une jupe noire plissée à fermeture éclair couleur argentée, le footballeur porte, aux pieds, des bottines noires avec des chaussettes montantes blanches.

Ce style de Jules Koundé comme très souvent, a beaucoup fait réagir les internautes. « C’est une culotte ou une jupe ? », « C’est n’importe quoi », « C’est quoi ça encore », peut-on lire parmi les réactions sur Instagram. Mais heureusement, certains semblent avoir compris son style. « Le roi de la mode », « Le style a un nom : Jules Koundé », « J’adore », peut-on aussi lire dans les commentaires. Quoi qu’il en soit, la star des terrains s’en tape de toute critique.

« Quand on est différent, on s’habille un peu différemment. Quand cela sort du cadre, les gens aiment bien critiquer. Mais c’est important pour moi de dire que le principal est de bien se sentir dans ses habits », avait déjà confié Jules Koundé dans les colonnes de GQ.