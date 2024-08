Heureuse nouvelle pour le couple Justin Bieber – Hailey Baldwin ce vendredi 23 août 2024. La femme de la jeune star américaine a en effet accouché d’un enfant. Justin Bieber a lui-même annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

Justin Bieber papa ! Découvrez les premiers détails sur Jack Blues Bieber

Justin Bieber et sa femme Hailey sont des parents heureux depuis ce vendredi 23 août 2024, comme l’a dévoilé le chanteur sur Instagram. Le bébé né est un petit garçon prénommé Jack Blues Bieber. Une première photo a même été dévoilée, celle du pied de l’enfant, caressé tendrement par sa maman à la manucure parfaite. Celle-ci a été légendée par le papa qui a souhaité la bienvenue à son enfant. Pour rappel, c’est en mai 2024 que le couple avait annoncé qu’il allait avoir un enfant. Hailey Baldwin était alors enceinte de six mois selon TMZ et était apparue dans une robe blanche fluide et en dentelle de Saint Laurent by Anthony Vaccarello.

En septembre 2018 Hailey Bieber et Justin se sont mariés religieusement en Caroline du Sud. Les jeunes et riches époux avaient choisi l’hôtel 5 étoiles Montage Palmetto Bluff et sa superbe chapelle, où 154 invités prestigieux avaient fait le déplacement. On sait aussi que les amoureux avaient acheté des bijoux pour un total estimé à 750 000 dollars.

Avec un Justin Bieber star absolue aux millions d’albums vendus et une mère, fille de l’acteur Stephen Baldwin, qui a été mannequin pour des marques telles que Ralph Lauren ou Tommy Hilfiger avant de créer sa propre marque de produits de beauté, Rhode, le petit Jack Blues a atterri dans une famille privilégiée.