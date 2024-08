Le président de la transition du Niger a octroyé un passeport diplomatique à Kemi Seba, militant panafricaniste, déchu de la nationalité française.

Niger : le général Tiani octroie un passeport diplomatique à Kemi Seba

Kemi Seba, de nom vrai nom peut désormais voyager avec un passeport diplomatique. Le document lui a été décerné par le président de la transition du Niger, le général Abdourahamane Tiani.

« En réponse à la procédure de déchéance de ma nationalité commise par la Françafrique contre ma personne (dont l’objectif inavoué était de tenter de limiter mes déplacements, et ainsi freiner la portée de mes actions anticolonialistes), le général révolutionnaire et visionnaire Abdourahamane TIANI, chef de l’État du Niger, accompagné des valeureux membres du CNSP (qui, depuis leur prise de pouvoir il y a un an de cela maintenant, mènent une révolution Historique au Sahel), a décidé de m’octroyer le passeport diplomatique, eu égard au combat que je mène depuis 25 ans pour l’Afrique, ce au péril de ma vie », a écrit Kemi Seba.

Accusé par Paris de porter atteinte aux intérêts français en Afrique à travers sa posture et son discours anti-impérialiste, Kemi Seba s’est vu retirer la nationalité française. Mais l’activiste avait brûlé son passeport français. Le panafricaniste est un soutien affiché des militaires au pouvoir dans les pays de l’Alliance des Etats du Sahel, composés du Mali, du Niger et du Burkina Faso.