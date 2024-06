76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le panafricaniste Kemi Seba en visite au Burkina Faso, a rencontré les médias vendredi dernier. À l’occasion, l’activiste a salué la lutte anti impérialiste menée par le président Ibrahim Traoré et soutenu par tout le peuple Burkinabé. Il a également tenu des propos forts à l’endroit de la Fédération de Russie.

Depuis le Burkina Faso, Kemi Seba fait des mises en garde à la Fédération de Russie

Pour le président de l’ONG Urgence panafricaniste, la Russie ne devrait en aucun cas être considérée comme le « messie » de l’Afrique. Même s’il reconnaît l’apport de la Fédération de Russie dans la lutte contre l’impérialisme et le néocolonialisme, Kemi Seba exhorte le peuple Burkinabé à ne plus brandir les drapeaux russes lors des manifestations mais plutôt ceux du Burkina Faso. Car, cela contribuera beaucoup plus à affirmer l’identité africaine.

« Brandir des drapeaux russes nous ridiculise. Lors des manifestations en Russie, vous ne verrez pas de drapeau burkinabé. Alors, nous devons apprendre à défier l’Occident en brandissant nos propres drapeaux », a indiqué le bénino-français.

Aussi, Kemi Seba n’a pas manqué de prévenir la Fédération de Russie en ce qui concerne son alliance avec les pays de l’Afrique de l’Ouest. À en croire le leader panafricaniste, la Russie sera combattue jusqu’au bout si elle se comportait comme les pays européens colonisateurs.

« Si la Russie se hasarde à coloniser l’Afrique, nous la combattrons jusqu’au bout. L’Afrique sera son tombeau », a mis en garde l’activiste panafricaniste Kemi Seba depuis le pays des Hommes intègres.