Le chanteur congolais, Koffi Olomidé a vu son concert en 2021 être annulé pour cause de Covid-19. Mais, dans une interview sur YouTube dans une émission, le Quadra Koraman a accusé le Président français, Emmanuel Macron d’être derrière cette décision.

Koffi Olomidé accuse le Président français d’avoir annulé son concert en 2021

Koffi Olomidé devait en 2021 retrouver son public français après onze ans d’absence dans la prestigieuse salle de La Défense Arena. Mais, un communiqué des organisateurs avait été sortie pour annuler le concert. Et il disait : « Après onze ans d’absence, Koffi Olomide devait se produire à Paris La Défense Arena, une des plus grandes scènes européennes, pour son grand retour en France. Les conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment sur les voyages internationaux, ont malheureusement contraint la production de prendre la décision d’annuler le concert de Koffi Olomidé, initialement prévu le 13 février 2021 à Paris la Défense Arena et reporté au samedi 27 novembre 2021.Toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les plus grandes stars de la musique africaine et internationale et offrir un show à la hauteur des attentes de Koffi Olomidé pour son public ».

Dans une interview ce mardi 20 février au cours d’une émission sur YouTube baptisée ‘’Face à Mannher’’, le Grand Mopao est revenu sur l’annulation de son spectacle dans cette immense salle parisienne. Les tickets avaient été remboursés à tous ceux qui les avaient achetés. Trois ans après, le patron du Quartier Latin n’a pas toujours digéré cette annulation.

Le roi du Tchatcho a indiqué qu’il émet des doutes quant aux raisons avancées à cette période par l’organisation. Il a pointé du doigt le Président de la République française, Emmanuel Macron. ‘’C’est ce qu’on m’a dit, je n’ai pas de preuves mais l’ordre est venu des Macron’’, avance-t-il. Selon, c’est une décision politique qui était cachée derrière l’annulation de son concert et c’est lui qui était visé directement. Cependant, c’est une accusation grave que Koffi Olomidé porte à l’endroit du Président français. Cette sortie médiatique risque de faire polémique ces jours-ci sur la toile.