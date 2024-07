9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Koffi Olomidé a donné son point de vue sur les problèmes sécuritaires à l’Est de la RDC lors d’une émission télévisée. Ses déclarations ont fait réagir le Conseil supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC), qui a convoqué ce jeudi 11 juillet le chanteur congolais, l’animateur et le Directeur de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC).

Après ses déclarations belliqueuses, Koffi Olomidé convoqué

Le chanteur congolais, Koffi Olomidé est connu pour être quelqu’un qui n’a pas sa langue dans la poche. Il aime parfois se prononcer sur des sujets brûlants concernant son pays, la République Démocrarique du Congo (RDC). En plein love avec sa compagne Cindy Le Coeur et en promotion pour son nouvel album ‘’Platinium Vol 2’’, Papa Mokonzi s’est une fois de plus exprimé sur le conflit entre la RDC et le Rwanda à l’Est de son pays.

Invité à l’émission ‘’Le Panier’’, de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), présentée par le journaliste congolais, Jessy Kabasele, l’artiste n’est pas passé par quatre chemins pour crier sa colère contre la passivité de son pays face à l’attaque rwandaise à l’Est. ‘’On fait de nous ce qu’on veut, il n’y a personne pour les empêcher’’, déclare-t-il.

Les Propos du Quadra Koraman ont été jugés de guerrier par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC). L’organe de régulation des chaînes de télé et radio en RDC s’est saisi rapidement de l’affaire et est monté au créneau. Ainsi, ce jeudi 11 juillet, Koffi Olomidé, l’animateur de l’émission et le Directeur de la RTNC sont convoqués pour s’expliquer devant les responsables de cette institution étatique.