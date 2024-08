Douze ans après le sacre du feu DJ Arafat, les Kora Awards sont de retour. L’édition 2024 va se tenir le 1er décembre 2024. Déjà, on connait les grands favoris des récompenses africaines légendaires.

Le come-back des Kora Awards : Johannesburg accueille la renaissance du plus grand événement musical africain

Selon l’histoire, les Kora Awards ont été créés en 1994 par le célèbre béninois Ernest Adjovi. L’événement célèbre les meilleures réalisations musicales d’Afrique subsaharienne. Il a longtemps été considéré comme la plateforme de récompenses artistiques la plus prisée et respectée du continent. On compte parmi les multidistingués des Kora Awards des artistes de renom tels Werrason, Koffi Olomidé, P-Square, Cesária Évora ou encore Myriam Makeba.

Sa dernière édition remonte à 2012. Edition au cours de laquelle les artistes ivoiriens DJ Arafat et Magic System se sont distingués à leur tour en remportant respectivement les prix « Meilleur artiste Africain et Meilleur artiste masculin d’Afrique de l’Ouest », pour le premier et le prix « Meilleur groupe d’Afrique », pour le second. Malgré le succès, l’engouement du public et des artistes, les Kora Awards ont, pour des raisons allant de la rupture de contrat au manque de financement, fait l’objet de plusieurs reports et d’annulations jusqu’à l’arrêt complet de l’événement.

Mais en 2024, l’événement signe son grand retour. Les votes du public sont lancés depuis l’année dernière et se poursuivent jusqu’au jour de la grande cérémonie de remise des prix : le 1ᵉʳ décembre 2024 à Johannesburg. Le classement provisoire des nominés de certaines catégories a été rendu public ce 30 août sur la page Facebook de l’événement.

Les premières catégories où les artistes ivoiriens sont en lice et en tête sont les suivantes :

-Top 5 nomination meilleure artiste féminine – Musique urbaine africaine :

Roseline Layo et Josey sont en tête devant les nigérianes Ayra Starr et la reine de l’Afro pop Yemi Alade.

-Top 10 nomination Meilleure influence musicale africaine :

Alpha Blondy, figure incontournable du reggae africain et mondial, arrive dans les 5 premiers de cette catégorie qui compte aussi le Congolais Ray Lema, Jessy Mogale (Afrique du Sud) ou encore Angélique Kidjo (Benin).

-Top 5 nomination meilleure performance live de l’année :

Didi B est 3e derrière les artistes congolais Fally Ipupa (2ème) et Ferre Gola (1er)

-Top 5 nomination Meilleur Artiste Masculin – Rap :

Les rappeurs Didi B, Himra et Suspect 95 occupent respectivement les 1ère, 3 ème et 5 ème places.

La grande innovation de cette édition 2024 réside dans les prix très attractifs qui seront distribués aux finalistes : 20 000 dollars pour les catégories classiques, 50 000 dollars pour les catégories régionales et 1 million de dollars pour le meilleur artiste d’Afrique.

Que les meilleurs gagnent !