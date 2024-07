La ministre allemande des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a justifié la fin de la coopération militaire entre Berlin et Niamey. Selon elle, il n’était plus possible de poursuivre la coopération militaire au Niger faute de ‘’fiabilité’’ dans les relations avec les autorités en place à Niamey.

L’Allemagne suspend sa coopération militaire avec le Niger

L’ Allemagne avait annoncé la fin de sa coopération militaire avec le Niger. Lors d’un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara, Annalena Baerbock a déclaré qu’il ’’n’était pas possible de continuer car la fiabilité qui existait auparavant n’était plus là.’’ La cheffe de la diplomatie allemande, poursuit en affirmant que: ’’Dans le même temps, nous n’avons pas stoppé l’aide humanitaire car le peuple du Niger n’est pas responsable de ce qui arrive.’’

‘’Nous souhaitons que ces pays soient aidés sur le plan humanitaire car les populations en ont besoin. Nous avons évoqué les risques que cela pose à la Côte d’Ivoire, à la frontière nord. Nous recevons plus de 60 000 réfugiés du Burkina et c’est un poids pour l’économie ivoirienne’’, a de son côté déclaré le chef de l’État ivoirien.

Les relations entre l’Allemagne et le Niger se sont détériorées suite à l’échec des négociations pour prolonger l’accord d’exploitation de la base de Niamey. L’un des principaux points de friction concernait le retrait de l’immunité judiciaire pour le personnel militaire allemand stationné au Niger. En conséquence, la quarantaine de soldats allemands présents sur place se prépare à quitter le pays d’ici fin Août, suivant ainsi les traces des forces françaises et américaines déjà en retrait.