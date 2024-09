Odile Ahouanwanou est portée disparue depuis plusieurs jours, suscitant une vive inquiétude de la part de sa famille et des autorités locales. Sa disparition, jugée inquiétante, a conduit la police à diffuser un avis de recherche et à lancer un appel à témoins dans l’espoir de la retrouver au plus vite.

France : Odile Ahouanwanou introuvable, la police lance un avis de recherche

Selon les informations recueillies, Odile Ahouanwanou a été vue pour la dernière fois le 10 septembre 2024, à Sotteville-lès-Rouen, où elle avait déposé son enfant chez une assistante maternelle. Depuis cet événement, aucun signe de vie n’a été donné. Des témoins affirment l’avoir ensuite aperçue à Nauffchâtel-en-Bray, une petite commune située à environ 50 kilomètres au nord de Rouen. Cependant, depuis cette dernière apparition, aucune trace d’Odile n’a été retrouvée, malgré les recherches menées par la police et les autorités locales.

Face à cette disparition jugée préoccupante, les forces de l’ordre ont publié un avis de recherche, appelant toute personne ayant des informations à se manifester. La police invite toute personne ayant aperçu Odile ou ayant des renseignements sur ses déplacements à contacter immédiatement les autorités compétentes.

Comme l’indique le signalement de la police, Odile a 33 ans, des cheveux courts et noirs, et des yeux marron. Elle mesure 1,78 mètre et a une corpulence athlétique. Odile Ahouanwanou, athlète béninoise licenciée au Stade Sottevillais, est triple championne d’Afrique de l’heptathlon.