Prévue pour se disputer en 2025, la prochaine Coupe d’Afrique des nations se tiendra finalement début 2026. C’est ce qu’a indiqué le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF) cité par l’Equipe. Mais peu après, la CAF a démenti l’information.

La CAF dément le reporte la CAN 2025

La prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue au Maroc à l’été 2025 est reportée à début 2026. L’annonce de ce report a été faite par le secrétaire général de la Confédération africaine (CAF), Veron Mosengo-Omba.

Pour justifier sa décision, la CAF évoque une incompatibilité avec le calendrier de la Coupe du monde des clubs prévue aux Etats-Unis du 15 juin au 13 juillet 2025. Plusieurs clubs africains vont participer à cette compétition.

Réaction de la CAF

« Les informations sur la CAN 2025 sont fausses. Le Comité Exécutif de la CAF se réunira, délibérera et prendra une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle à ce sujet », a réagi l’instance dirigée par Patrice Motsepe.