9 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Visée par un mandat d’arrêt international, la chanteuse malienne Rokia Traoré n’a pu franchir les portes du temple romain. Elle a été arrêtée dès son arrivée en Italie pour une affaire concernant la garde de sa fille avec le père belge.

La chanteuse malienne, Rokia Traoré interpellée en Italie

La chanteuse malienne de 50 ans, Rokia Traoré ne pourra pas faire plaisir à ses fans d’Italie le dimanche 23 juin à l’intérieur du parc archéologique du Colisée de Rome pour son concert intitulé ‘’Vénus en Musique’’. A son arrivée ce samedi 22 juin à l’aéroport de Rome, elle a été interpellée par les carabiniers italiens. Pour cause, depuis 2019, un conflit de la garde de sa fille mineure l’oppose au père de cette dernière de nationalité belge.

En effet, à cette même année, le tribunal de première instance de Bruxelles a accordé au cours d’un jugement la garde exclusive de leur fille à Jan Goossens. La justice belge accuse Rokia Traoré d’’’enlèvement, séquestration et prise d’otage’’ pour avoir manqué de respecter cette décision. Mais, non satisfaite de cette décision, la chanteuse fait appel.

D’ailleurs, la cour d’Appel de Bruxelles confirme en juin 2020, le jugement de première instance. L’arrtiste malienne refuse de s’y conformer et continue de vivre avec sa fille au Mali. Ainsi, un mandat d’arrêt international est émis en octobre 2020, à son encontre par la Belgique. Rokia Traoré est arrêtée à plusieurs reprises en Europe, notamment en France et en Italie. Elle est également incarcérée pendant deux mois à la prison de Fleury-Mérogis en 2020. Toutefois, l’affaire Rokia Traoré soulève la question cruciale sur les droits des femmes, la justice transnationale et la garde d’enfants binationaux.