75 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a adopté un nouveau décret portant institution de la carte de commerçant. Une initiative qui vise à identifier les commerçants et entreprenants, dans le cadre de la politique de formalisation et de la modernisation du secteur du commerce.



Identification des commerçants en Côte d’Ivoire : le gouvernement instaure une nouvelle disposition

Aucun commerçant ou entrepreneur ne sera laissé sur les carreaux. Chaque entrepreneur et commerçant doit être porteur d’une carte afin d’être identifié rapidement. La nouvelle est tombée lors du conseil des ministres du 12 juin 2024 et a été rendue publique par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly.

En effet, ce décret, selon le ministre de la Communication consiste à apporter des « solutions durables, en synergie avec les autres mesures de l’Etat, à la problématique de la fraude fiscale, au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme par une meilleure traçabilité des acteurs offrant des services financiers digitaux et de vente en ligne »

Toutefois, il est à préciser que cette nouvelle disposition mise en place par les autorités est réservée pour tous les opérateurs économiques ayant la qualité de commerçant ou d’entrepreneurs ainsi que pour les représentants légaux d’entreprises y compris les succursales exerçant sur le territoire national, mentionne le conseil des ministres.

Pour ce faire, pour porter haut cette initiative, une base de données dénommée fichier national des commerçants et entreprenants sera instituée. Elle permettra d’enregistrer et mémoriser toutes les données de l’ensemble des commerçants et entreprenants en Côte d’Ivoire.