La Côte d’Ivoire est élue membre du Conseil de paix et de sécurité de l’Union Africaine pour un mandat de deux ans.

Union africaine: la Côte d’Ivoire désignée membre du conseil de paix et sécurité

À Addis-Abeba, la diplomatie ivoirienne a triomphé à l’Union africaine. Jeudi, les ministres des affaires étrangères des pays membres de l’Union africaine ont procédé à l’élection des dix nouveaux membres du Conseil de paix et sécurité de l’Union africaine. Conformément au quota de répartition, trois nouveaux pays de l’Afrique de l’Ouest font leur entrée.

Il s’agit de la Côte d’Ivoire, la Gambie et la Sierra Leone. Le pays de Félix Houphouët-Boigny va siéger pendant les deux prochains mois au sein de cet organe. Le mandat prend effet dès le 1er avril 2024. Le Conseil de paix et de sécurité est le principal organe décisionnel en matière de paix et de sécurité de l’Union africaine. En étant membre, la Côte d’Ivoire va jouer un rôle clé dans la résolution des multiples crises qui secouent le continent africain.

PUBLICITÉ

Liste des dix nouveaux membres du CPS

1. La Côte d’Ivoire

2. Guinée Équatoriale

3. Tanzanie

4. Ouganda

5. Egypte

6. Angola

7. Botswana

8. RD Congo

9. SierraLeone

10. Gambie