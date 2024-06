76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le président de la république d’Angola Joào Lourenço est en Côte d’Ivoire depuis mercredi 26 juin dernier, pour une visite officielle de 72 heures. Au cours de son séjour en terre ivoirienne, le chef de l’Etat Angolais et son hôte Alassane Ouattara ont profité pour signer une quinzaine d’accords de coopération bilatérale.

Plusieurs accords de coopération signés entre la Côte d’Ivoire et l’Angola

Au total 14 accords de coopération bilatérale ont été signés entre la Côte d’Ivoire et l’Angola. En séjour en Côte d’Ivoire, le président de la république d’Angola Joào Lourenço a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Ainsi, les deux hommes d’Etat ont échangé sur des sujets allant dans le sens du renforcement des liens de coopérations entre les deux nations. C’est justement la concrétisation de ces vœux qui a conduit à la signature de ces accords de coopération.

Selon le chef d’Etat angolais, ces 14 accords conclus en Côte d’Ivoire démontrent bien l’intérêt réciproque des deux nations à aboutir au développement. « Nous voulons apprendre de l’expérience de chacun des deux pays et développer nos économies dans l’intérêt de nos peuples », a-t-il fait savoir.

De son côté, Alassane Ouattara s’est réjoui de la parfaite collaboration entre les deux pays. L’homme fort de Côte d’Ivoire en a profité pour adresser ses vives félicitations aux ministres des affaires étrangères pour avoir su maintenir la constance des relations. “Nous sommes convenus de renforcer les relations d’amitié et de coopération nouées, il y a quelques années, et je me félicite du travail des ministres, notamment celui des Affaires étrangères d’Angola et de la Côte d’Ivoire, pour la constance des relations et des discussions qu’ils ont eues à cet effet”, a indiqué le chef de l’Etat ivoirien.

A noter que les quatorze accords de coopération conclus entre la Côte d’Ivoire et l’Angola concernent plusieurs domaines. Il s’agit de l’agriculture, des sports, de la santé, des TIC, des mines et des hydrocarbures, de la gestion des ressources en eau, de la forêt, de la culture, des consultations politiques, de l’autonomisation des femmes, de l’industrie et de la radiodiffusion télévision en vue d’échanger les contenus.