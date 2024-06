76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement a réceptionné un nombre important de doses de vaccins antipaludiques (R21/Matrix-M), le jeudi 27 juin 2024 à Abidjan. Un déploiement qui permettra de vacciner 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois dans le pays.

Côte d’Ivoire : Le vaccin antipaludique désormais introduit dans le calendrier vaccinal

Le ministre de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a réceptionné, plus 131100 doses de vaccins antipaludiques (R21/Matrix-M), sur le tarmac de l’aéroport Felix Houphouët Boigny, en présence des partenaires techniques et financiers.

Au total, plus de 656 600 doses de vaccins ont été reçus et seront déployés dans le cadre du Programme Élargi de Vaccination (PEV) de routine, à partir du 15 juillet 2024. Selon l’autorité, les personnes concernées par ce vaccin sont des enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires répartis dans 16 régions. Ainsi, plus de 250 000 seront les bénéficiaires de ce programme. L’objectif principal du programme est de participer à « l’accélération de l’élimination du paludisme en Côte d’Ivoire, surtout chez les enfants. »

Aussi , le « vaccin est sûr et efficace et permettra de réduire la mortalité infantile liée en grande partie par le paludisme », rassure l’autorité. Selon la chronologie du programme, le nouveau calendrier de vaccination des enfants prévoit environ 4 doses de vaccins Antipaludiques (VAP) administrées à 6 mois, 8 mois, 9 mois et 15 mois. Il faut préciser que l’extension de cette vaccination Antipaludique se fera dans les 75 autres districts sanitaires d’ici fin 2024.