Le ministère de la Santé, de l’Hygiène publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Demba a lancé une enquête sur l’impact du VIH/Sida sur la population ivoirienne.

VIH/Sida : la Côte d’Ivoire lance une enquête sur l’impact de la maladie sur la population

Dénommée CIPHIA 2024, cette enquête débutera le 1er août 2024 dans le grand Abidjan avant de s’étendre progressivement à l’ensemble du territoire national. Elle permettra à 20000 personnes de plus de 15 ans de donner leur avis.

Selon le ministre, cette enquête CIPHIA est pour le gouvernement ivoirien, sa vision d’éliminer le VIH comme menace de santé publique d’ici 2030, un outil de recueil des informations pertinentes sur la dynamique actuelle de l’épidémie dans le pays afin d’adapter, sa politique de lutte.

« La politique de généralisation et de gratuité du traitement antirétroviral a permis de sauver de nombreuses vies de personnes vivantes avec le VIH; la prévalence de la maladie a considérablement baissé, passant de 4,7% en 2010 à 1,82% en 2023. Le sida, qui était la première cause de décès chez les adultes dans les années 90, est relégué au 5eme rang des causes de décès. Notre pays a ainsi amorcé sa transition épidémiologique depuis 2017, avec une baisse à la fois du nombre de nouvelles infections au VIH à l’ordre de 66% entre 2010 et 2023, et une baisse de 70% du nombre de décès liés au sida durant la même période », a déclaré le ministre.

Par ailleurs, Pierre Demba rassuré la population sur l’authenticité de l’enquête et la confidentialité des informations collectées. « (…) tout sera fait selon les normes, selon les exigences de toute enquête sérieuse, selon les bonnes pratiques et dans le respect des droits des personnes », a-t-il indiqué.

Précisons que la première phase de l’enquête CIPHIA a été réalisée en 2017, dans 17 pays africains, dont le Ghana, le Rwanda, le Cameroun, le Kenya.