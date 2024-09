Après avoir mobilisé 109 milliards FCFA la semaine dernière, la Côte d’Ivoire est retournée sur le marché financier régional pour une nouvelle émission. Cette fois-ci, le Trésor public avait sollicité 80 milliards, mais a finalement levé plus de 85 milliards FCFA.

UMOA-Titres : nouvelle opération couronnée de succès pour la Côte d’Ivoire

Ce mardi 10 septembre, la Côte d’Ivoire a réussi à lever 85,965 milliards de francs CFA. C’est le montant total retenu par le Trésor public à l’issue des soumissions, dont le montant global s’est élevé à 92,495 milliards de francs CFA.

Il s’agissait de deux Bons Assimilables du Trésor (BAT) à trois et douze mois avec des taux marginaux de 6,5 % et 6,8 %. Les taux moyens pondérés étaient respectivement de 6,48 % et 6,76 %.

En plus des BAT, Abidjan a émis trois Obligations Assimilables du Trésor (OAT). Les OAT étaient sur des durées de 7 ans, 5 ans et 3 ans. Pour l’OAT de sept ans, le taux marginal était de 92,05 % avec un taux moyen pondéré de 99,00 %. Pour celle de cinq ans, le taux marginal et le taux moyen pondéré étaient de 93,00 %. Enfin, l’OAT de trois ans présentait un taux marginal de 95,00 % et un taux moyen pondéré de 95,02 %.

Pour ce mois de septembre 2024, ce sont donc déjà près de 200 milliards FCFA que le Trésor public de Côte d’Ivoire a mobilisés sur le marché financier régional. Et ce n’est pas terminé. Le 24 septembre prochain, une nouvelle sollicitation de 150 milliards FCFA est prévue.

La Côte d’Ivoire fait partie des pays qui ne rencontrent pas souvent de difficultés sur le marché financier, témoignant ainsi de la confiance des investisseurs et de la garantie de paiement du pays.