76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La Côte d’Ivoire a obtenu un prêt de 1 milliard de dollars, soit 600 milliards FCFA, auprès du Fonds coréen de coopération pour le développement économique. Un accord qui a été signé au premier sommet Afrique – Corée du Sud, à Séoul.

La Corée du Sud accorde un important prêt à la Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire signe un accord de partenariat de près d’un 1 milliard de dollars de la Corée du Sud le 2 juin 2024 auprès du Fonds coréen de coopération pour le développement économique. C’est le premier fruit obtenu par le Président Allasane Ouattara pour son pays en marge de la du premier sommet Afrique – Corée du Sud, à Séoul, qui ouvre ses portes ce mardi 04 et prendra fin le mercredi 5 juin 2024.

La signature de convention a eu lieu le 2 juin entre Cho Tae-Yul, ministre coréen des Affaires étrangères, et les ministres ivoiriens Adama Coulibaly, en charge des Finances et du Budget, ainsi que Kaba Nialé, en charge de l’Economie, du Plan et du développement. Cet accord de partenariat va permettre à la Côte d’Ivoire de mettre en place plusieurs projets de développement sur la période allant de 2024 à 2028.

Selon la note du gouvernement, les deux Chefs de l’État ont soulevé « la nécessité d’accroître les échanges commerciaux entre les deux pays, et encouragé les secteurs privés ivoirien et coréen à nouer des partenariats dans la transformation du cacao, de l’anacarde et du caoutchouc naturel, ainsi que dans les domaines de la transition digitale, de l’innovation et de l’industrie automobile' ». Ce premier sommet, regroupant plusieurs pays africains, ouvre une nouvelle fenêtre aux pays membres pour accroître leur développement sur nombreux plans.