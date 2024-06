71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Le ministre ivoirien de la santé, Pierre Demba a réceptionné le jeudi 27 juin, 131 100 doses de vaccins antipaludéens. Le pays d’Alassane Ouattara figure parmi les cinq premiers pays africains à recevoir ces doses de vaccins.

131 000 doses de vaccins antipaludéens ont été réceptionnées le jeudi 27 juin par les autorités sanitaires. Avec ces vaccins, le gouvernement va lancer dès le 15 juillet, une campagne de vaccination axée sur la prévention. Elle ciblera les enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires répartis dans 16 régions du pays.

Le but est de vacciner 250 000 enfants et d’atteindre progressivement les 75 autres districts sanitaires d’ici à la fin de 2024. « Avec ces vaccins, nous allons donc renforcer notre arsenal de lutte pour l’élimination du paludisme dans notre pays », a déclaré le ministre Pierre Demba. Le paludisme constitue une des principales causes de mortalité chez les enfants en Côte d’Ivoire.