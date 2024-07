76 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, les autorités du système éducatif ont procédé au lancement officiel du laboratoire pour l’éducation (EDLAB). Une initiative du gouvernement qui vise à orienter les prises de décisions stratégiques dans le système éducatif du pays.

Laboratoire pour l’éducation : la Côte d’Ivoire se dote d’une base de données fiable

Dans la vision de permettre à la Côte d’Ivoire de se doter de bases de données capables de générer des statistiques fiables et disponibles en temps réel, le gouvernement a lancé la mise en place d’un laboratoire pour l’éducation. La cérémonie officielle a eu lieu le mardi 2 juillet 2024 à Abidjan, en présence de plusieurs acteurs du monde éducatif ivoirien. Elle a été présidée par la directrice de cabinet adjointe du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, Anastasie Sepou.

En effet, cette action du gouvernement a pour objectif principal « d’orienter les prises de décisions stratégiques et de constituer des sources d’informations sûres et crédibles pour une éducation inclusive, équitable et compétitive ». Aussi, l’ouverture de ce laboratoire de l’éducation (L’EDLAB), selon les autorités, va permettre de renforcer « les capacités, les compétences et la culture nécessaires à la production, à la traduction et à l’application de données au sein du système éducatif, d’identifier les principaux problèmes et les solutions efficaces en matière d’éducation. »

Par ailleurs, il faut rappeler que la Côte d’Ivoire n’est pas le seul pays à vouloir expérimenter cet outil. Ainsi, plusieurs Etats comme le Rwanda, le Ghana et le Pérou ont testé l’efficacité. Ceci a été confirmé par le directeur des études, des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère, Inza Meité.