En Côte d’Ivoire, le gouvernement envisage l’interdiction de l’importation des réfrigérateurs et climatiseurs occasionnels. Une décision qui prend effet dès ce lundi 1 juillet 2024.

L’importation des réfrigérateurs et de climatiseurs de seconde main sera bientôt interdire en Côte d’Ivoire. L’annonce a été faite par le sous-directeur ivoirien du Fonds national de maîtrise de l’énergie (FONAME) et de la sensibilisation à la direction générale de l’énergie, Assié Nouho Adamo, le dimanche 30 juin 2024.

Selon l’autorité, désormais seuls les réfrigérateurs, climatiseurs et lampes neufs qui renseignent une étiquette d’énergie conforme aux normes de l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) seront autorisés. Ainsi, les opérateurs économiques sont donc invités à faire preuve d’un rapport de test énergétique pour chaque équipement avant d’importer.

À cet effet, pour faciliter la tâche à ces commerçants, la direction générale de l’énergie va procéder à une classification et une étiquette d’énergie qui correspond à chaque article. Le but principal de cette décision est de garantir les étiquettes énergétiques des appareils sur le marché et permettre aux consommateurs de faire pleinement leur choix sans gêne.

Pour rappel, la décision s’inscrit dans le cadre d’un arrêté pris par le gouvernement le 27 novembre 2020, en application d’une directive des États membres de l’UEMOA de juin 2020.