68 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

En Côte d’Ivoire, le gouvernement du Président Alassane Ouattara a annoncé la construction d’une usine d’alimentation en eau potable. La nouvelle a été rendue publique le 12 juin 2024 par le ministre de la communication au terme du conseil des ministres.

Côte d’Ivoire : le gouvernement annonce la construction d’une usine d’alimentation en eau potable

Dans le but de permettre à la population ivoirienne d’avoir accès à l’eau, le gouvernement envisage de lancer un projet de construction d’une usine d’alimentation en eau potable. L’information a été dévoilée par Amadou Coulibaly, ministre de la Communication. « Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification de l’accord de prêt en vue du financement partiel du projet d’alimentation en eau potable de la ville d’Abidjan par la construction d’une usine de traitement de 150 000 mètres cubes/J sur la lagune Aghien et d’un réseau de distribution associée », a déclaré le ministre.

Selon le compte rendu du conseil des ministres, la mise en place de ce projet de construction est estimée à plus de 22,3 milliards FCFA. Le projet a pour objectif principal d’assurer de façon durable, l’approvisionnement en eau potable en qualité et en quantité des populations dans plusieurs communes, notamment dans les communes de Cocody, de Bingerville, d’Abobo, de Yopougon et du Plateau.

Après la réalisation, cette usine pourra être en mesure de produire plus de 150 000 m3/ jour de l’eau potable avec un apport supplémentaire de 10 000 m3. En dehors de ces différentes caractéristiques, il urge de clarifier que la réalisation de 21,6 km de canalisation d’adduction et de distribution d’eau potable font partie des autres indices pouvant permettre d’identifier cette usine en gestation.

Par ailleurs, il faut noter que ces différentes actions témoignent l’engagement du Président Alassane Ouattara pour le développement et le bien-être du peuple ivoirien.