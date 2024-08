Passée ces deux derniers jours à la Mostra de Venise pour présenter « Maria », Angelina Jolie a un gros projet en instance. La célèbre actrice attend patiemment que ses enfants soient juste majeurs avant d’agir.

Angelina Jolie : ses enfants, sa force, et ses plans pour une nouvelle vie après leur majorité

Elle l’a souvent notifié. Angelina Jolie accorde une grande importance capitale à l’éducation de ses enfants (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh Nouvel, Knox et Vivienne). « Je ne suis en aucun cas un parent parfait. Chaque jour, j’ai l’impression d’être plus consciente de tout ce que je ne fais pas bien. Et je suis assez dure avec moi-même, parce que je me sens souvent hésitante sur mes choix avec eux. Mes enfants ont fait beaucoup, beaucoup de choses avec amour. La gentillesse de mes enfants m’a beaucoup guérie », avait l’actrice lors d’une sortie médiatique.

Et si Angelina Jolie aime plus que tout ses enfants, elle sait qu’un jour, ils partiront pour construire leur vie. La célèbre actrice a évoqué le cas récemment. Dans les colonnes de The Hollywood Reporter, l’actrice de 49 ans a parlé de sa vie d’après, qu’elle imagine bien loin de Los Angeles, où elle a élevé sa tribu. Sa vie dans la Cité des Anges a réservé son lot de joie, mais aussi de peine. Toutefois, la comédienne, présente à la Mostra de Venise, ressent le besoin de changer d’air.

« Dès qu’ils auront 18 ans, je pourrai partir », a confié l’actrice à deux reprises, à propos de ses jumeaux Vivienne et Knox, aujourd’hui âgés de 16 ans. L’ex-femme de Brad Pitt a expliqué qu’elle n’aimait plus l’atmosphère de cette grande ville où elle a fait carrière. « Cette humanité que j’ai trouvée à travers le monde n’est pas ce avec quoi j’ai grandi ici », a-t-elle ajouté.

De l’autre côté, Angelina Jolie a été interrogée sur ses projets post-Los Angeles. Sans réfléchir, elle piste « le Cambodge », le pays où elle a adopté son fils aîné Maddox en 2002, mais pas seulement. « Je passerai du temps à visiter les membres de ma famille, où qu’ils soient dans le monde », a-t-elle ajouté.