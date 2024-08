Dans des propos dévoilés récemment, la star de la musique nigériane Wizkid a confié avoir reçu gratuitement 5 millions de dollars de Beyoncé. Ceci, après collaboré avec l’artiste américaine sur la chanson « Brown Skin Girl ».

Wizkid: « Beyoncé m’a donné 5 millions de dollars »

On a vu la star nigériane Wizkid collaboré avec la star américaine Beyoncé sur la chanson « Brown Skin Girl » sortie en 2019. Récemment l’artiste nigérian a révélé qu’il avait initialement proposé de participer à la chanson de Beyoncé gratuitement. Et ceci, par respect pour elle et son immense talent. Cependant, la star américaine a insisté pour qu’il soit rémunéré pour son travail.

« Quand Beyoncé m’a contacté pour figurer sur la chanson « Brown Skin Girl », je voulais le faire gratuitement. Parce que j’ai trop de respect pour elle. Mais elle a insisté pour que je sois payé pour mon couplet. Elle m’a demandé combien je voulais pour mon couplet, j’ai dit : ‘N’importe quel montant’, et j’étais choqué qu’elle m’ait payé 5 millions de dollars. », a confié Wizkid avant d’ajouter: Beyoncé « a même sponsorisé mon vol et a même payé mon hôtel et ma voiture aux États-Unis… »

« Brown Skin Girl » est une chanson de Beyoncé, en collaboration avec Wizkid, SAINt JHN et Blue Ivy Carter de l’album «The Lion King: The Gift» qui était sorti en 2019. Les paroles célèbrent des icônes telles que Naomi Campbell, Lupita Nyong’o et Kelly Rowland, en mettant en lumière leur beauté et leur impact.