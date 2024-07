7 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La mère de Kim Kardashian traverse une période difficile. Après avoir annoncé à sa famille atteinte d’une tumeur, Kris Jenner vient de faire une terrible révélation. C’est en larmes qu’elle va subir une ablation des ovaires.

L’émission de téléréalité ‘’The Kardashians’’, a fait son retour depuis quelques mois sur les petits écrans aux Etats-Unis. Mais, le retour est plus que douloureux pour la famille. La matriarche, Kris Jenner a un problème de santé grave. C’est dans l’un des épisodes que la maman de Kim Kardashian a annoncé la mauvaise nouvelle des plus difficiles à accepter pour ses enfants et son jeune conjoint. « Je voulais vous dire quelque chose parce que je ne vous l’avais pas encore dit, mais… vous savez, je suis allée chez le médecin et j’ai passé mon scanner… ils ont trouvé… et cela m’émeut beaucoup, mais… ils ont trouvé un kyste et comme une petite tumeur sur mon ovaire’’, déclare-t-elle.

Une autre nouvelle encore plus choquante a été révélée en larmes dans le dernier épisode par Kris Jenner, aĝée de 68 ans. Elle était entourée de ses filles Kim, Khloe, et Kendall lorsqu’elle s’est confessée. ‘’Je suis donc allée chez le médecin et le docteur m’a dit qu’il fallait m’enlever les ovaires. Je suis très émue parce qu’ils m’ont été utiles avec vous. Si j’ai pu supporter la prothèse de la hanche, je peux supporter ça. Je n’ai même pas… Je ne suis pas nerveuse à l’idée d’être endormie, je ne suis pas nerveuse car le docteur est un des meilleurs mais c’est une grande étape. C’est aussi une question de vieillissement et c’est comme un signe qu’on en a fini avec une partie de sa vie, c’est un chapitre entier qui vient de se terminer’’, dit-elle.

Par ailleurs, ce diagnostic grave a profondément affecté ses filles, particulièrement Kim et Kourtney Kardashian. Elles n’ont pas manqué d’exprimer leur inquiétude et leur sympathie lors de la confession de leur maman. ‘’Subir une intervention chirurgicale et se faire retirer les ovaires est une opération très importante’’, a déclaré Kim. Et Kourtney de souligner : ‘’Je me sens vraiment triste pour elle, tu sais ? Je ne pouvais même pas imaginer être dans une telle situation et à quel point on pouvait avoir peur de vivre ça’’.