Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières en Côte d’Ivoire, a su réaliser son rêve. Comme le rapporte un proche de l’autorité ministérielle, Kobenan Kouassi avait, à sa manière, prophétisé voulant devenir ministre.

Kobenan Kouassi Adjoumani : l’élève qui voulait devenir ministre et qui l’est devenu

Il est toujours très facile d’avoir un rêve. Mais l’accomplir, c’est du travail et de la détermination. L’actuel ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières de la Côte d’Ivoire, Kobenan Kouassi Adjoumani est un homme au destin exceptionnel. La longue carrière ministérielle dont il jouit depuis des années en passant d’un gouvernement à un autre, il la doit à son engagement politique, d’abord au Pdci et plus tard au Rhdp. Au-delà de son engagement et de sa détermination, Kobenan Kouassi avait lui-même fait ce vœu étant élève à Bondoukou.

Au micro d’Abidjanshow, l’un des condisciples de l’époque a partagé la belle anecdote de la ‘’prophétie’’ de Kobenan Kouassi Adjoumani qui a fini par se réaliser. En effet, au milieu des 80 et à l’occasion de la visite à Bondoukou du ministre de l’Education nationale de l’époque, les élèves de la ville (dont ceux du lycée) sont tous invités à accueillir l’illustre hôte. Tous les lycéens, organisés par leurs éducateurs, constituent donc une haie d’honneur pour recevoir le ministre. Au moment où le ministre arrive au niveau d’un élève, celui-ci sort brusquement des rangs, se prosterne devant le ministre à qui il fait cet étrange vœu : « monsieur, je veux devenir ministre, je veux devenir ministre. »

Eh bien, cet élève audacieux est bien évidemment Kobenan Kouassi Adjoumani. Il n’est personne d’autre que l’actuel ministre du gouvernement Beugré Mambé. Il occupe le poste de ministre d’État, ministre de l’Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières. Du milieu des années 80, le vœu de l’élève se réalisa une vingtaine d’années plus tard.

Pour rappel, en 2002, Kobenan Kouassi Adjoumani faisait pour la première fois son entrée dans un gouvernement en Côte d’Ivoire. Il était désigné ministre de la production animale et des ressources halieutiques et occupait ce poste jusqu’en 2005. Il est par la suite conseiller spécial à la primature de Côte d’Ivoire en 2008, avant d’occuper en 2010 le poste de président de la Commission des Affaires sociales et culturelles à l’Assemblée nationale. Kobenan Kouassi Adjoumani revient au gouvernement le 1ᵉʳ juin 2011, dans le gouvernement Soro IV, au poste de ministre de la production animale et des ressources halieutiques, et y demeure jusqu’à ce jour.