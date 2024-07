74 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La création de la Confédération des États du Sahel a été saluée par la Russie. Cette appréciation a été faite après la tenue du premier sommet des chefs d’État de l’AES au Niger.

Formation de la confédération des pays du Sahel: la Russie exprime son soutien inconditionnel

La formation de la confédération des pays du Sahel aura un impact positif sur la sécurité régionale et pourrait contribuer à la lutte contre les groupes terroristes. C’est du moins ce qu’on peut retenir de la déclaration du porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Engagés pour une cause commune, qu’est principalement la lutte contre le terrorisme dans leurs régions respectives, le Burkina Faso, le Niger et le Mali ont acté à la création de la confédération des États du Sahel. Une initiative qui consiste à prendre en main la destinée de chaque Etat, la défense du territoire et des intérêts stratégiques.

Selon la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, « cette initiative des dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger répond pleinement aux intérêts des peuples de ces États, et nous sommes convaincus que la création de la confédération aura un impact positif sur la formation d’une nouvelle architecture de sécurité régionale ».

À cet effet, l’autorité a montré que la Russie considérait la formation de cette confédération « comme une étape importante pour trouver des moyens de résoudre les problèmes communs dans la lutte contre les groupes terroristes dans la bande sahélo-sahélienne ainsi que pour parvenir à un développement durable ».

Par ailleurs, Moscou confirme sa volonté d’apporter des soutiens inébranlables aux États du Sahel. Cette déclaration témoigne de la volonté du pays à développer une coopération commerciale et économique mutuellement bénéfique avec les États de l’AES. Pour rappel, il faut préciser que les trois pays de l’alliance, à savoir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, ont décidé de quitter la CEDEAO, car cette organisation n’arriverait pas à répondre à toutes leurs prérogatives.