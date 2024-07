Face à la situation sécuritaire préoccupante au Mali et au Niger, la Russie invite ses citoyens vivant sur ces territoires à la vigilance. C’est l’ambassade de la Russie au Mali et au Niger qui a donné l’alerte via un message adressé aux Russes où elle déconseille plusieurs zones situées sur les deux territoires.

Voyage au Mali et au Niger : des recommandations aux voyageurs russes

La Russie alerte ses citoyens sur la menace sécuritaire qui sévit au Mali et au Niger. L’ambassade russe dans ces deux pays a rappelé que « la situation sécuritaire difficile et la menace terroriste » a atteint un niveau élevé dans ces deux pays sahéliens. C’est pourquoi « l’ensemble du territoire du Mali et du Niger est déconseillé à la visite », a indiqué l’ambassade dans une note d’information publiée sur Telegram, consultée par AFRIQUE SUR 7.

L’ambassade a déclaré qu’une « situation extrêmement dangereuse s’est développée dans la région des « trois frontières » ». Cette zone, en proie aux attaques terroristes, réunit le Mali, le Niger et le Burkina Faso.

Avec plus de précisions, la représentation diplomatique russe invite les Russes vivant au Mali et au Niger a évité expressément les régions Gao, Menaka (Mali) et Tillabéri (Niger). « Les voyages dans cette zone sont strictement déconseillés en raison de la forte probabilité d’attaques terroristes, de vols et d’enlèvements », lit-on dans la note d’information.