La Russie a demandé à la France de fournir des « preuves solides » après les chefs d’accusation retenus contre Pavel Durov, patron de Telegram.

Arrestation de Pavel Durov : le Kremlin avertit Paris contre toute « tentative d’intimidation »

Après l’arrestation du Franco-russe, Pavel Durov en France, le Kremlin a avertit Paris contre toute tentative d’intimidation. «Les accusations avancées sont très graves et elles demandent des preuves tout aussi solides», a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe.

Dmitri Peskov a indiqué qu’au cas échéant, cette arrestation ressemblerait à « une tentative de restriction de la liberté de communication (…) et même d’intimidation directe à l’encontre du patron d’une grande entreprise». Lundi, le président français Emmanuel Macron a réagi à l’arrestation de Pavel Durov en estimant qu’il ne s’agit en aucun cas d’une « décision politique ».

Pour rappel, Durov a été appréhendé dans un aéroport parisien le 24 août. Il est soupçonné d’être impliqué dans le trafic de drogue, les crimes contre les enfants et les fraudes en raison du manque de modération de Telegram et et son refus de coopérer avec les forces de l’ordre.