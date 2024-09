Depuis l’obtention d’un passeport diplomatique nigérien, délivré par le général Tiani, les rumeurs vont bon train concernant la localisation de l’activiste panafricaniste Kemi Seba. Plusieurs sources affirment qu’il serait désormais installé à Niamey, la capitale nigérienne.

Kemi Seba sous la protection de Tiani au Niger

Habitué des polémiques, Stellio Gilles Capo Chichi alias Kemi Seba s’est fait discret au Bénin depuis quelques temps, notamment depuis l’affaire des légionnaires qui auraient intégré l’armée béninoises et ses déclarations controversées sur le Bénin au Niger. Accusé d’inventions par certains de ses compatriotes béninois, l’activiste semble avoir trouvé un nouveau terrain d’expression au Niger.

Selon des informations provenant de Niamey, Kemi Seba résiderait dans un hôtel de la ville et exerce les fonctions de Conseiller spécial du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Ses nouvelles fonctions, confirmées par son passeport diplomatique, lui permettrait de mener à bien ses combats panafricanistes sur le sol nigérien.

Dans une récente interview accordée à la télévision nationale nigérienne, Stellio Gilles Capo Chichi s’est réjoui de l’obtention de ce passeport, qu’il considère comme un « coup de maître ». Pour lui, cette décision du général Tiani lui offre les moyens de lutter plus efficacement contre l’impérialisme.

Le 8 juillet 2024, Kemi Seba a perdu officiellement sa nationalité française à la suite d’un processus enclenché un peu plus tôt. Avant la perte de la nationalité, Kemi Seba avait lui-même déjà brûlé son passeport français. Les autorités françaises accusent l’activiste de diffuser des « messages particulièrement virulents, voire outrancière contre la France, ses représentants et ses forces militaires, incitant à la rébellion contre les autorités locales jugées proches des autorités françaises et portant régulièrement des accusations graves contre ces derniers ».