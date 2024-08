Le mariage de Regina Daniels et Ned Nwoko a créé une onde de choc chez de nombreuses personnes. Pour cause, il y avait un gros écart d’âge entre les deux. Après 5 ans d’union avec la naissance de deux gosses, l’actrice nigériane explique aujourd’hui les raisons qui l’ont poussé à épouser le milliardaire.

Regina Daniels donne les raisons de son mariage avec Ned Nwoko

La jeune actrice nigériane, Regina Daniels a épousé en 2019 alors qu’elle avait seulement 19 ans le milliardaire nigérian, Ned Nwoko, lui âgé de 59 ans. Ce mariage entre les deux personnalités avait créé un véritable tollé dans le pays en raison de l’écart grandissant d’âge. Malgré la polémique, le couple vit son amour depuis maintenant 5 ans. Même deux enfants sont nés de cette union.

Mais, beaucoup de personnes ont souligné que c’est à cause de la fortune de l’homme d’affaires que la jeune comédienne de Nollywood s’est mise en couple avec lui. Regina Daniels a gardé le silence depuis tout ce temps. 5 ans après, dans une interview, l’actrice aujourd’hui âgée de 24 ans, a donné les véritables raisons de son choix.

Ainsi, Regina Daniels a fait savoir qu’elle n’a jamais eu de penchant pour les jeunes de son âge en matière d’amour depuis longtemps. ‘’Je n’ai jamais eu envie d’épouser quelqu’un de mon âge. J’ai toujours voulu quelqu’un qui soit deux fois plus âgé que moi parce que je suis très têtue. Je veux quelqu’un que je respecterai et qui peut me donner des ordres. Je respecte beaucoup mon mari’’, déclare-t-elle. Il faut rappeler qu’au mois de mai dernier, le couple a célébré leur noce de bois.