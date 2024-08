C’était dans les coulisses depuis quelques jours. Mais, ce vendredi 16 août 2024, c’est officiel. Lady Gaga et Bruno Mars ont dévoilé un duo sur le titre « Die with a smile ». Un clip qui fait référence à la country des années 70.

Révélation musicale : Lady Gaga et Bruno Mars en duo sur « Die with a Smile »

Lady Gaga et Bruno Mars, deux superstars américaines, ont révélé leur duo « Die with a smile » ce vendredi 16 août. Ceci, dans une balade et un clip faisant référence à la country des années 70. On y voit les deux artistes en train de jouer leur duo en plein direct télévisé, sur un plateau tout droit sorti des années 70. Lady Gaga y apparaît chantant, cigarette à la bouche.

Le titre choisi par Lady Gaga et Bruno Mars, fait référence à une chanson d’amour qui met en avant les deux voix puissantes de ces deux artistes. « Peu importe où tu vas, je te suivrai. » Je t’aimerai chaque soir comme si c’était le dernier soir. Si le monde touchait à sa fin, je voudrais être à tes côtés », déclarent les deux stars dans le clip.

Ce clip vient confirmer les rumeurs d’il y a quelques jours. Bruno Mars et Lady Gaga s’affichaient plus proches sur leurs réseaux sociaux, en commençant à se suivre mutuellement sur Instagram et en publiant des commentaires sur leurs comptes respectifs.

Lady Gaga avait finalement officialisé la sortie du duo dans une publication sur X (ex-Twitter) et sur Instagram… tout en teasant son album à venir. « Pendant que vous attendez pour LG7 [le septième album de Lady Gaga, à venir], « Die with a smile », un duo avec Bruno Mars. Chanson et vidéo ce soir à 21 h [heure locale, soit vendredi à 6 h du matin en France métropolitaine] », avait annoncé Lady Gaga, elle qui avait fait le show à la cérémonie d’ouverture des JO Paris 2024. Si l’annonce est faite, reste à savoir quand l’album sera disponible.