Au Togo, l’aéroport de Lomé a réalisé une performance spectaculaire dans ses opérations. Ainsi, le trafic passagers en 2023 a atteint un seuil remarquablement intéressant.

Togo : l’aéroport de Lomé réalise une performance de taille

L’aéroport international Gnassingbé Eyadema au Togo a connu une croissance impressionnante après un bilan significatif effectué par les autorités. La performance de cet aéroport a connu une augmentation de 52% par rapport aux 916 000 passagers de 2019, soit un trafic de 1,4 million de voyageurs en 2023. Cette trajectoire prometteuse pourra amener ce réseau d’échange à atteindre un seul de 1,5 million de passagers d’ici 2025.

En effet, la progression spectaculaire de l’aéroport international Gnassingbé Eyadema peut être expliquée par de nombreux facteurs. Parmi ces facteurs, on distingue l’ouverture de six nouvelles liaisons aériennes, dont quatre par Asky et deux par Ethiopian Airlines. Ces différentes actions ont élargi le réseau de l’aéroport à 41 destinations internationales.

Aussi, une liaison Liz aviation, précisément la compagnie burkinabè Mahamadou Bonkoungou a été inaugurée. L’ouverture de cette liaison a renforcé la connectivité au sein du réseau. Du côté du tourisme, il faut préciser que le Togo a enregistré un nombre croissant de touristes qui ont pris par l’aéroport international de Lomé. Selon les statistiques, près d’un million de visiteurs ont été accueillis en 2021 et 2022 avec un revenu de 25 milliards FCFA.

Par ailleurs, il faut préciser que malgré ces résultats impressionnants, l’aéroport international de Lomé demeure encore en arrière comparativement à certains pays de la sous région africaine comme l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, qui en 2023, a connu une croissance remarquable avec plus de 2,3 millions de passagers soit une augmentation de 11,5% par rapport à 2022. Ces différentes actions marquent la progression significative de l’aéroport international de Lomé en Afrique de l’Ouest.