Les autorités de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont entamé une démarche stratégique pour plus de communication au profit de la Confédération. Ainsi, ils ont annoncé le lancement officiel de leur web TV le mois prochain.



L’AES lance sa web TV le 16 septembre prochain



Lors d’un atelier stratégique organisé à Bamako du 22 au 23 août 2024, des experts en communication et en numérique des trois pays à savoir, le Niger, le Burkina Faso et Mali, ont renforcé leur résilience et souveraineté régionale. Selon le rapport de la rencontre entre les autorités, les différents travaux de conception de la plateforme web TV de l’Alliance ont été effectués.



La chaîne sera lancée dès le premier anniversaire de l’Alliance des États du Sahel, prévu le 16 septembre 2024. Cette nouvelle chaîne d’information va permettre aux Etats de l’Alliance de diffuser « une information claire et complète » sur les enjeux de la coopération régionale et de faire face à la guerre informationnelle qui lui est imposée.



Par ailleurs, il faut noter qu’au cours des différents travaux de conception, 3 propositions de logo ont été effectuées pour la confédération. De la même manière, le chronogramme des actions de communication pour le développement et les intérêts des trois nations ainsi que les termes de références pour l’élaboration de la stratégie de Communication ont été définis.