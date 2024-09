Plus de 70 diplomates sénégalais en poste à l’étranger, dont des vice-consuls, chefs de bureau économique, secrétaires et attachés d’ambassade, ont reçu l’ordre de regagner Dakar.



Senegal: plusieurs diplomates sénégalais rappelés au bercail



Nombreux diplomates en fonction dans les pays de l’AES ont été rappelés à Dakar. Cette décision, prise par la Chancellerie, concerne également les gendarmes affectés à la sécurité des ambassades dans les pays de l’Afrique de l’Ouest.



En effet, les gendarmes en poste au Mali, au Niger et au Burkina Faso ont été relevés de leurs fonctions et doivent regagner le Sénégal au plus tard le 30 novembre prochain. Cette mesure s’applique aussi aux agents contractuels.



À cet effet, une note officielle, datée du 2 septembre dernier, a été adressée aux ambassadeurs concernés pour préparer ce rapatriement massif. Ainsi, les diplomates sont invités à communiquer les compositions de leurs familles afin d’organiser au mieux leur retour.



Cette nouvelle donne diplomatique suscite de nombreuses interrogations sur les raisons de ce rappel soudain. Toutefois, les observateurs s’interrogent sur les motivations politiques et sécuritaires qui ont poussé les autorités sénégalaises à prendre une telle décision.