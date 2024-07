66 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

La reprise de l’aide budgétaire de la France en faveur de la Centrafrique, est imminente. Une équipe du trésor public français est arrivée à Bangui, pour une mission du 10 au 12 juillet 2024. Cette équipe a eu une séance de travail le 10 juillet 2024, avec le Ministre Centrafricain des Finances et du budget, Hervé Ndoba.

Selon la communication du ministère Centrafricain des Finances et du budget, cette mission de Bangui, est diligentée dans le cadre « d’une dernière concertation permettant le décaissement d’un appui budgétaire au Trésor Centrafricain ». La principale activité consiste donc, « à échanger avec les hautes autorités Centrafricaines sur la définition et la mise en œuvre de l’aide budgétaire ».

Il s’agit d’une phase de concrétisation, dans la reprise de cette aide budgétaire en faveur de la Centrafrique. D’après la communication du ministère Centrafricain des Finances, « le décaissement pourrait être possible au mois d’octobre prochain ». L’information, est aussi confirmée par l’Ambassadeur de la France en Centrafrique, Bruno Foucher.

S’agissant de son exécution, « nous espérons pouvoir la mettre en œuvre et la décaisser d’ici la fin de l’année, dans le cadre de la nouvelle loi budgétaire rectificative qui sera adopté dans les semaines à venir », a expliqué le diplomate Français, Bruno Foucher.

Mais avant le décaissement effectif de cette aide budgétaire, la France et la Centrafrique doivent passer par l’identification des besoins Centrafricains. Sur cette question aussi, « nous allons travailler ensemble dans le but d’identifier le délai et les secteurs d’application de cette aide », a indiqué Bruno Foucher lors de cette rencontre.

Dans une première rencontre, la France et la Centrafrique avaient précisé, que cette aide budgétaire permet de financer des secteurs identifiés comme prioritaires par les autorités Centrafricaines ». Et selon les deux parties, cette aide budgétaire sera dirigée vers, « le domaine des finances pour rendre plus efficaces et efficiente le fonctionnement de l’Etat ».

Cette rencontre du 10 juillet 2024, a aussi permis à Hervé Ndoba, de rappeler à la France, « l’intérêt que le gouvernement accorde à la question financière du pays ». Et cette volonté, se traduit par, « l’adoption de la feuille de route pour la transformation digitale aux fins d’améliorer la collecte des recettes ». Il y a aussi, « les reformes en lien avec le secteur des hydrocarbures qui sont en cours » en Centrafrique.

A propos de cette reprise budgétaire de la France en faveur de la Centrafrique, une première rencontre entre Bruno Foucher et Hervé Ndoba, avait eu lieu le 29 mai 2024 à Bangui. C’est au cours de cette rencontre, que cette mission du 10 juillet 2024 a été annoncée. Et cette mission, est composée, du Chef de bureau Afrique du Trésor français, Stéphane Tabarié, du Directeur de l’Agence Française de Développement (AFD), Hatem Chakroun, du Chargé d’études économiques du service économique régional d’Afrique Centrale, Mohamed Elkatib Ayiagnigni et, du Chargé de mission de l’AFD, Adam Ayache.