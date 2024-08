Le 12 Août, est devenu un jour symbolique en Côte d’Ivoire depuis le décès de DJ Arafat suite à un accident de moto. Cinq ans après, la veuve de l’ancien roi du coupé-décalé Carmen Sama est toujours dévastée. Une question de sa fille Rafna, l’a mis KO.

Carmen Sama émue par la question de sa fille sur l’absence de DJ Arafat

Cela fait aujourd’hui cinq ans que DJ Arafat est décédé. Dans la matinée de ce lundi, Tina Glamour et les « chinois » ont commémoré le 5e anniversaire du décès du Yorobo. Une commémoration qui est devenue très symbolique en Côte d’Ivoire. Actuellement loin de la terre ivoirienne, Carmen Sama, l’ex-femme du feu DJ Arafat, a expliqué comment sa fille, Rafna, l’a mise ces derniers jours dans une situation très inconfortable.

Selon les dits de Carmen, Rafna sa fille sentant l’absence de son père a demandé à sa mère la raison pour laquelle elle n’arrive pas à voir son papa alors que son amie a elle autre le tien auprès d’elle. « Ma fille sans le savoir m’a cassé le moral, elle m’a dit : ‘Maman, Zora (sa meilleure amie), elle a son papa et sa maman, pourquoi moi mon papa, il n’est pas là’. Après, je la comprends, c’est un enfant, elle a besoin de comprendre et de savoir. Je me demande comment d’autres mamans font pour répondre à ce genre de question », a confié la veuve du Daïchi.

En effet, Rafna était très petite quand son père quittait ce monde. Elle n’a pas connu l’immense artiste qu’était DJ Arafat. Face à cela, Carmen Sama devra attendre plusieurs années encore avant de pouvoir dire la vérité à sa fille.

Carmen Sama en voyage d’affaires en Turquie

Alors qu’en Côte d’Ivoire, le 5e anniversaire du décès de DJ Arafat fait du bruit, Carmen Sama est loin du pays de son ex-mari. En effet, ces dernières heures, la mère de Rafna a fait savoir publiquement qu’elle était en voyage d’affaires. Et ceci du côté de la Turquie. On peut la voir dans une voiture de luxe. Elle a publié des photos sur son compte Instagram.