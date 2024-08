Tina Glamour, mère de DJ Arafat, est sortie du silence ces dernières heures pour répondre aux critiques visant le manque d’engouement lors de la commémoration du 5e anniversaire de son fils. La Djadja s’est montrée claire.

Tina Glamour, la réponse avec vigueur à ses détracteurs

Tous, nous en étions témoins. Lors de la commémoration de l’an 5 de la disparition de DJ Arafat ce lundi 12 août 2024, il a été constaté une morosité dans l’organisation de cette journée symbolique. Plusieurs ont accusé Tina Glamour, mère du Yorobo. Même s’il y avait une marche blanche à Angré, lieu de l’accident dont a été victime l’artiste, tout était insuffisant au regard de la dimension du défunt selon ses fans.

Un manque d’engouement qui, selon certains, a pour cause la non-organisation d’un festival ou d’un concert géant chaque année pour garder le nom d’Arafat dans les mémoires. Pour ces indéfectibles du Yorobo, ce petit ‘’raté’’ serait dû au fait que Tina Glamour leur auraient déversé des injures en inbox. Des critiques qui ont fait réagir la Djadja. Dans des propos rapportés par la presse locale, Tina Glamour a servi une réponse virulente à ses détracteurs.

« Qu’est-ce que vous me voulez en fait. Je n’ai qu’à faire un festival, je n’ai qu’à faire un festival, sinon dans deux ans, on ne va plus parler d’Arafat. Il s’est battu pour avoir son nom, il n’est pas tombé du ciel. Vous vous levez, vous faites des panels à mon sujet », a confié la mère de DJ Arafat avant de lâcher encore des mots forts. Lady Glams les a invités à s’occuper de leurs oignons avant de refuser catégoriquement leur proposition.

« Je ne fais rien ici de concert, je ne fais rien ici de festival, j’ai les mains liées. Si la loi permettait que la maman et le père fussent des ayants droit directs, je vous jure qu’un concert est petit. Mais ce n’est pas le cas, les funérailles ont été détournées dans ma main, les yakos (dons de soutiens) ont été détournés dans ma main… », a-t-elle ajouté. Voilà qui est clair. On en sait beaucoup maintenant concernant le fait qu’il n’y a pas eu d’organisation de concert géant en mémoire de DJ Arafat.