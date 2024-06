72 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Les premiers soldats américains ont quitté le Niger, marquant ainsi le début du retrait militaire des Etats-Unis du Niger suite à la dénonciation de l’accord militaire entre les deux pays.

Niger : un contingent de soldats a quitté Niamey

Un contingent de 269 soldats américains a quitté Niamey avec un important lot de matériels militaires. « Depuis la signature de l’accord sur le retrait des troupes américaines le 19 mai 2024, plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériels ont déjà quitté le Niger », indique un communiqué conjoint du Colonel Mamane Sani Kiaou et le général de division Kenneth Ekman, du ministère américain de la Défense.

Ce départ marque le début d’une série de plusieurs rotations de gros-porteurs pour le rapatriement du personnel et du matériel conformément à l’accord du 19 mai. Le retrait définitif des soldats américains sera achevé au plus le 15 septembre 2024. Le Niger a dénoncé l’accord militaire signé en 2012 avec les Etats-Unis.

« Le gouvernement du Niger, en prenant en compte les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité, de dénoncer avec effet immédiat l’accord relatif au statut du personnel militaire des Etats-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger », avait déclaré porte-parole du CNSP.