L’armée française s’est dotée d’un Commandement pour l’Afrique. Cette nouvelle direction sera dirigée le général Pascal Ianni dès le 1er août prochain.

Présence militaire en Afrique : l’armée française se dote d’un Commandement spécial

En pleine réorganisation en Afrique, l’armée française se dote d’un Commandement militaire pour l’Afrique. Selon le Journal Officiel, « le général de brigade Pascal Ianni est nommé général commandant le Commandement pour l’Afrique à partir du 1er août.

En effet, la création de ce Commandement militaire pour Afrique intervient alors que Paris prévoit de réduire à quelques centaines d’hommes sa présence militaire en Afrique de l’Ouest et centrale, dans le cadre de partenariats « rénovés » et plus discrets.

Il s’agit d’une volonté d’Emmanuel Macron de revoir la politique militaire française sur le continental après les échecs essuyés au Niger, au Mali, au Burkina Faso et en Centrafrique. La France ne compte plus rester au-devant de la scène notamment dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.