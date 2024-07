8 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

C’était une sacrée surprise lors de l’émission ‘’Le Vrai match’’, sur Life TV, le jeudi 4 juillet. Le célibataire du jour n’était autre que le célèbre arrangeur-chanteur ivoirien, Shado Chris. Au cours de la deuxième rubrique consacrée à la sexualité, l’artiste a affirmé avoir fait l’amour une fois dans son studio d’enregistrement.

L’arrangeur-chanteur, Shado Chris fait une révélation sur le plateau du ‘’Vrai match’’

Depuis quelques jours, la photo de l’arrangeur et chanteur émérite ivoirien circulaient sur les réseaux sociaux à l’affiche de l’émission ‘’Le Vrai match’’, diffusée du lundi au jeudi à partir de 22h sur Life TV. Celui qui a réalisé de nombreux tubes pour des artistes comme le groupe Kiff No Beat, Shado Chris était le célibataire du jour au programme télévisuel du jeudi 4 juillet.

Bien que de nombreux internautes ont pensé à une blague, l’auteur de la chanson ‘’Bizi’’, était bel et bien présent dans le fauteuil pour poser des questions à ses trois prétendantes du jour et vice-versa. Sans oublier également celles des animateurs Kevine Obin et Braising Girl.

L’émission a même battu le record d’audience sur la toile, sur le petit écran et de nombreux spectateurs ont le déplacement à cause de la qualité du célibataire pour la première fois qui est un homme du showbiz connu.

Après la première rubrique intitulée ‘’première mi-temps’’, la seconde était plus coquine avec des questions et des réponses en rapport avec la sexualité. A ce niveau, une question selon laquelle est-ce que les candidates pouvaient-elles faire l’amour sur leur lieu de travail, a été posée par Shado Chris. Suite aux réponses négatives des trois filles dans la boxe, la co-animatrice a ramené la question à l’arrangeur-chanteur de 36 ans.

Sans tabou, à la question : ‘’Est-ce que tu as déjà fait l’amour dans ton studio ?’’, Shado Chris a dit : ‘’Oui’’. Braising Girl a poursuivi pour lui demander si à ce moment précis un artiste était venu au studio pour enregistrer une chanson. ‘’Ça, c’était dans mes débuts. C’étaient les Kiff No Beat’’ , répond-t-il. Cette réponse a même été confirmé en commentaire par Black K, un des anciens membres du groupe Kiff No Beat.