Au cours de la 31e édition des Olympiades Pan-Africaines de Mathématiques (OPAM) à Johannesburg en Afrique du Sud, le Bénin a été qualifié en remportant 09 médailles. Les lauréats ont été félicités par les autorités du système éducatif à travers un communiqué.



Olympiades Pan-Africaines de Mathématiques : le Bénin remporte 09 médailles



Les lauréats de la 31e édition des Olympiades Pan-Africaines de Mathématiques (OPAM) ont été félicités par le gouvernement béninois à travers le Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation. Au total, 09 médailles ont été encaissées soit 05 médailles en bronze, 3 en argent et une en or.



Cette édition a connu près de 142 candidats 142 candidats de 23 pays africains. À l’issue des compétitions, 69 candidats sur les 142 ont décroché des médailles. Le Bénin fait partie des pays qui ont présenté des candidats avec des qualifications significatives. D’après le gouvernement, les résultats ont été le fruit des différentes stratégies adoptées.



« Ces résultats sont le fruit des réformes engagées par le Gouvernement notamment dans la valorisation des matières scientifiques », peut-on lire dans le communiqué. Par ailleurs, le gouvernement a également félicité les encadreurs et les parents pour leur soutien indéfectible jusqu’à la réussite de cette compétition.