Le Bénin s’active pour se lancer dans la production d’or. Les recherches en cours dans le sous-sol du pays donnent de bons signes. Le gouvernement a donc entrepris des démarches pour mettre en place le cadre juridique qui va encadrer les éventuels partenariats dans le cadre de l’exploitation de cette ressource minière.

Bénin : le gouvernement lance l’élaboration d’un modèle de contrat-type d’exploitation d’or

Le Bénin pourrait bientôt faire partie du cercle restreints des Etats producteurs de l’or. « Les activités de recherches menées par diverses sociétés ont révélé un potentiel en or susceptible de faire l’objet d’exploitation au point de susciter l’intérêt, pour cette ressource minière, des opérateurs qui y ont travaillé dans les départements de l’Atacora (Perma), de la Donga (Tansa) et de l’Alibori (Yankpa) », a indiqué le gouvernement dans le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour.

Partant de ce constat prometteur, le gouvernement béninois a décidé de prendre à temps des dispositions. Ainsi, dans le but de permettre au pays d’un « cadre harmonisé et transparent qui favorise la préservation des intérêts de l’Etat, le Gouvernement a décidé de recourir à un modèle de contrat-type d’exploitation d’or ».

Le Conseil des ministres a donné son accord pour la « contractualisation avec un cabinet expérimenté pour l’élaboration de ce référentiel qui servira de cadre juridique du partenariat entre l’Etat et les sociétés minières ».

Cette annonce du gouvernement a suscité des étonnements dans l’opinion. Le Bénin n’étant pas reconnu comme détenteur de ressources minières en or, les Béninois se demandent bien comment l’exploitation pourrait être possible. Dans les jours à venir, le gouvernement pourrait mener une communication un peu plus poussée sur le sujet pour éclairer la lanterne du public.

Des indices aurifères…

Plusieurs travaux de recherches effectués des années antérieure ont permis d’identifier des indices aurifères dans plusieurs localités (Ségbana, Alédjo- Koura, Copargo, Kounné, Kabaré, Yarra, Pessoulou, Nibiori, Lougou, Tansè, Daro, Nimbéré, Tomi, TansarDimipérhong, etc…). A l’époque, les chercheurs ont conclu que « la minéralisation aurifère au Bénin possède un caractère régional couvrant une superficie de plusieurs centaines de Km2 ».

Des rapport de recherche de M. KIROV, J.C. KOGBLEVI, T. DEPCIUCH, P.O. HENRY, B. IHETA, et T. AKIBOU (1977-1981) ; de DEPCIUCH et F. AZONSI (1981-1982) et de BREDA, OBEMINES (1989) BRG ont également été effectués.