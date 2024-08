Au Botswana, le gouvernement a annoncé la découverte d’un diamant de taille exceptionnelle, le deuxième plus gros du monde avec 2.492 carats.



Un diamant de taille exceptionnelle découvert au Botswana



Dans un communiqué publié le jeudi 22 août 2024, le gouvernement du Botswana a informé l’opinion publique de la découverte d’une pierre précieuse d’un demi-kilo dans la mine de Karowe dans le nord-est du Botswana.

Selon les détails donnés par les autorités, il s’agit du deuxième plus gros trouvé dans la terre.

D’après ces dernières, ce diamant de taille n’est pas loin du plus gros diamant trouvé au monde, le « Cullinan » avec 3.100 carats, mis au jour en Afrique du Sud en 1905. « Nous sommes enchantés d’avoir récupéré cet extraordinaire diamant », a déclaré William Lamb, PDG de Lucara, peut-on lire dans le communiqué.



En effet, ce diamant de taille peut valoir plus de 40 millions de dollars, précise Financial Times. Le directeur général de Lucara Botswana, Naseem Lahri, lors de la présentation de la pierre au Président, Mokgweetsi Masisi, le jeudi 22 août 2024, explique : « On m’a dit qu’il s’agissait du plus gros diamant découvert au Botswana à ce jour et du deuxième au monde« .



Pour le président de la nation, ce diamant pourrait jouer un grand rôle dans la construction des routes. « Avec un diamant de cette taille, on peut construire des routes », a estimé le chef de l’État. En retour, la société Lucara a notifié au gouvernement botswanais une redevance de 10% de la valeur brute des ventes de diamants produits à Karowe.



Pour Tobias Kormind, directeur général de 77 Diamonds, plus grand bijoutier en ligne d’Europe, « la découverte historique de ce diamant brut, la plus importante depuis 120 ans, est passionnante ». Cette précieuse pierre est « le plus gros diamant brut mis au jour depuis la découverte du diamant Cullinan« , a ajouté.



Par ailleurs, il faut préciser que Botswana est l’un des plus grands producteurs de diamants de taille dans le monde selon le FMI dont 30% de son PIB et 80% de ses exportations constituent leurs sources de revenues. Pour rappel, toujours dans le même pays, un diamant de 1.174 carats a été retrouvé en 2021, clarifient les autorités de la société Lucara.