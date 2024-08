Au Burkina Faso, le gouvernement vient de créer une agence de l’énergie atomique. L’annonce a été faite le mercredi 14 août 2024 en conseil des ministres.

Burkina Faso : création d’une agence de l’énergie atomique

Le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré a adopté le mercredi 14 août 2024, un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l’Agence burkinabè de l’Energie atomique (ABEA). L’information a été dévoilée par le ministre porte-parole du Gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo.

En effet, ce projet vise à renforcer le système énergétique du pays. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme le Président Ibrahim Traoré a «clairement indiqué que cette réalisation va permettre de garantir l’indépendance énergétique du Burkina Faso, l’industrialisation du pays et de faciliter l’accès à l’électricité partout sur le territoire national».

Cette agence est créée dans le cadre du Mémorandum d’entente et de coopération signé entre le ministère burkinabè de l’Energie, des mines et des carrières du Burkina Faso et la Société nationale pour l’énergie atomique Russe (ROSATOM) pour le développement de l’industrie nucléaire nationale dans les domaines de l’énergie, de la science, de l’industrie et de la médecine.

La création de l’ABEA va permettre entre autres :