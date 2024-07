71 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Au Burkina Faso, les autorités ont procédé au lancement officiel de la construction d’une usine d’exploitation semi-mécanisée de l’or. La première pierre a été posée par le Directeur de cabinet du Président du Faso, le capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin Medah.

La construction d’une usine d’exploitation semi-mécanisée de l’or a été lancée dans la région du Sud-Ouest du pays, précisément dans la commune Midebdo, province du Noumbiel. Cette initiative du Président Ibrahim Traoré vise à assurer la souveraineté économique de son pays pour un développement durable.

En effet, l’usine devra être fonctionnelle dans huit (08) mois et sera exploitée pendant cinq (05) ans extensibles au regard des potentialités. Dans le même sillage, les activités au sein de l’usine de transformation de tomate portent déjà des fruits dont les premiers produits sont attendus d’ici la fin de cette année.

Au total, trois milliards de F CFA ont été injectés dans la réalisation de ce projet. Selon le représentant du Chef de l’État, « l’unité sera réalisée sur une superficie de 100 hectares, permettra d’accroître la contribution globale du secteur minier au développement socioéconomique du Burkina Faso« .

Aussi, ce projet va permettre de développer un secteur industriel compétitif, à forte valeur ajoutée et créateur d’emplois décents. En réalité, plus de 150 emplois directs et 350 emplois indirects seront à la portée de la population.