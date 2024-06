77 / 100 Propulsé par Rank Math SEO

Pour améliorer l’accessibilité et l’appropriation des services numériques au Burkina Faso, les autorités ont obtenu un prêt de 150 millions de dollars. Ce projet de prêt pour le développement du numérique a été validé à l’Assemblée législative de Transition (ALT), le mardi 11 juin 2024.

Transformation digitale : la Banque Mondiale appuie le Burkina Faso

Le Burkina Faso veut se propulser dans le monde numérique. Ainsi, les autorités réunies à l’Assemblée législative de Transition (ALT) le mardi 11 juin dernier ont donné leur feu vert au projet de l’accord de prêt pour la transformation numérique. Ainsi, le pays des hommes intègres s’apprête progressivement à franchir une phase significative dans la procédure de transformation digitale avec la mise en place du Projet d’accélération de la transformation digitale (PACTDIGITAL).

Plus de 150 millions de dollars de prêt obtenus pour booster le secteur numérique. Cet accord entre les autorités de la transition et la Banque mondiale a eu lieu grâce à la partition de l’Association internationale de développement (IDA). En effet, l’objectif principal de cette initiative du gouvernement dirigé par le Président Ibrahim Traoré, est d’améliorer l’accessibilité et l’appropriation des services numériques à travers tout le pays.

Pour la ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Aminata Zerbo, ce projet concerne un grand nombre de personnes. « De manière spécifique, les principaux bénéficiaires directs du projet sont un nombre important d’individus, en particulier les femmes, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes déplacées internes, les communautés d’accueil et les employés publics, c’est-à-dire les fonctionnaires, enseignants et formateurs, les entreprises privées, les instituts de formation formels et informels, les incubateurs locaux et les associations.(…) », a exprimé l’autorité.

Par ailleurs, plusieurs avantages seront au rendez-vous grâce à ce projet ambitieux. Il s’agit de la réduction des fractures numériques encore élevées dans le pays, de l’amélioration des indices de connectivité et d’autres. Cette démarche témoigne de l’engagement du gouvernement à moderniser le secteur numérique au pays des hommes intègres.